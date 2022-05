O femeie s-a aruncat cu doi copii în brațe de pe un bloc din Timișoara Caz șocant la Timișoara: o femeie in varsta de aproximativ 30 de ani s-a aruncat, in aceasta dimineața, in brațe cu cei doi copii ai sai. Femeia, in varsta de peste 30 de ani si unul dintre copii, in varsta de aproximativ 3 ani, au decedat la scurt timp dupa ce s-au lovit de asfalt. Cel de-al doilea copil, in varsta de aproximativ 5 ani, a fost preluat de un echipaj SMURD si se incearca, in aceste momente, resuscitarea acestuia. Vecinii sunt șocați de cele intamplate. Știre in curs de actualizare – The post O femeie s-a aruncat cu doi copii in brațe de pe un bloc din Timișoara appeared first… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

