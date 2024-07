Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a ramas șocata dupa ce iubitul ei s-a intors de la toaleta echipat cu manuși de unica folosința și cu una dintre stewardese langa el. Femeia a povestit intreaga intamplare pe rețelele de socializare, relateaza Newsweek.

- Ce pedepse au primit un barbat și o femeie care au comis o talharie in toaleta de la Alba Mall. Sentința data dupa patru ani Un barbat și o femeie au fost condamnați de Judecatorii din Alba Iulia pentru o talharie pe care au comis-o in urma cu patru ani, in Alba Mall. Barbatul a fost condamant la inchisoare…

- Cand am citit prima data un titlu de ziar despre ea, am fost tentata sa cred ca e frumușica și atat. Cu toate acestea, a fost nedrept ca prea puțini i-au oferit atunci șansa unui drept la replica acelei tinere femei, cu multa determinare și care mai era, pe deasupra, și frumoasa. Timpul a trecut și…

- Un pompier a facut un gest impresionnt in timpul sau liber, cand a auzit un zgomot in fața casei sale. Colegii de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta au spus povestea lui Marian, cae e salvator de 18 ani.

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu au atras toata atenția asupra lor. Cei doi au stralucit și au reușit sa iasa in evidența prin eleganța și romantismul emanat prin toți porii. Cu festivitatea pe care a organizat-o miercuri, diva a mai marcat un eveniment important și a demonstrat cat de puternica…

- O femeie de 39 de ani din judetul Cluj, care a plecat de acasa spre o zona impadurita, pentru a ajunge la o manastire, a fost cautata aproape toata noaptea de vineri spre sambata, de circa 100 de persoane - politisti, jandarmi, salvamontisti si voluntari. Femeia era imbracata doar cu o rochie si sosete…

- Fiul este in alerta, Mama lui e de negasit. Acum trei saptamani Razvan a primit un telefon ce avea sa il panicheze. Tatal lui l-a sunat sa ii spuna ca mama lui a disparut fara urma. Ceea ce trebuia sa fie o calatorie de doar cateva ore s-a transformat intr-un mister pentru intreaga familie.