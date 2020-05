O femeie povestește cum a fost internată cu forța în spital, fără a avea simptome O femeie din Mureș a povestit pentru o publicație locala cum a fost testata de coronavirus la serviciu, internata cu forța și ținuta in spital doua saptamani deși nu avea simptome. In spital, femeia spune ca nu a primit tratamentul trecut in fișa medicala și ca dupa ce s-a externat s-a testat de anticorpi și….surpriza, […] The post O femeie povestește cum a fost internata cu forța in spital, fara a avea simptome appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

