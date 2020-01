O femeie pompier, concediată din cauza fotografiilor postate pe Instagram O tanara din SUA a fost concediata din departamentul de pompieri unde lucra din cauza fotografiile pe care le-a postat pe Instagram, relateaza Vice, citat de Mediafax.Presley Pritchard, in varsta de 27 de ani, a dat in judecata Evergren Fire Rescue din Colorado, unde a lucrat timp de trei ani ca pompier și paramedic. Ea a afirmat ca superiorii sai au spus ca fotografiile publicate de ea pe Instagram erau prea provocatoare.Tanara susține ca a fost discriminata pentru ca este femeie."Cațiva angajați barbați din departament au poze cu ei in uniforme in fața camioanelor și a departamentului pe conturile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

