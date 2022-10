Stiri pe aceeasi tema

- Un pilot a creat cel mai mare portret al regretatei Regine Elisabeta a II-a – „desenandu-și” conturul pe o pista radar pentru a strange bani pentru o organizație de caritate, potrivit New york Post. In zborul de doua ore cu un Piper PA-28 de joi, Amal Larhlid a creat profilul distinctiv al monarhului,…

- O femeie pilot i-a adus un omagiu inedit reginei Elizabeth a II-a, decedata recent, ea formand printr-un zbor de doua ore conturul profilului suveranei pe harta, relateaza bbc.com. Zborul a fost pe o distanta de peste 250 de mile marine si a fost facut cu un avion Piper PA-28. Astfel, Amal Larhlid a…

- Mii de oameni așteapta, in Londra, sa ii aduca un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a. Ca sa intre in cladirea Parlamentului, unde a fost depus aseara sicriul fostei suverane, au nevoie de foarte multa rabdare. Timpul estimat este de 30 de ore. 16 kilometri. Atat trebuie sa parcurga, prin Londra,…

- Regina Elisabeta a II-a a lasat in urma și o scrisoare misterioasa pentru locuitorii din Sydney. Documentul, scris de monarh in 1986, poate fi deschis abia in anul 2085, conform instrucțiunilor reginei, relateaza presa internaționala. Potrivit „Le Figaro”, care citeaza Daily Mail și New York Post,…

- Semn divin in timpul procesiunii funerare de la Edinburg. O raza de soare a aparut chiar deasupra sicriului Reginei Elisabeta a II-a, care era transportat la Catedrala St Giles din capitala Scotiei, dupa cum relateaza Daily Mail. Fascicul de lumina coboara chiar in linie dreapta peste mașina funerara…

- Polițiștii din Arad s-au autosesizat dupa ce o femeie a povestit pe Facebook ca a fost impinsa in fața mașinilor in timp ce aștepta la semafor, in centrul orașului de pe raul Mureș. Din fericire, aradeanca nu a fost ranita, iar cea care a agresat-o a fost identificata și dusa la Psihiatrie. Conform…