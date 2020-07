Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 35 de ani din Minnesota infectata cu noul Covid-19 și ventilata mecanic a murit imediat dupa ce și-a nascut fetița, fara sa o mai vada, scrie Daily Mail, potrivit MEDIAFAX.Aurora Chacon Esparza, in varsta de 35 de ani, a fost internata la Spitalul Nord Memorial din Brooklyn Center…

- Coronavirusul continua sa ucida și nu pare sa țina cont de nimic. De aceasta data, una dintre victimele virusului SARS Cov-2 este o tanara de 35 de ani, care urma sa devina mama pentru a treia oara. Femeia a murit in timp ce se afla la Terapie Intensiva și n-a apucat sa-și vada copilul.

- Accidentul de miercuri, din Arad, in urma caruia o femeie a murit și alte patru persoane au fost ranite, s-a produs din cauza unei conducatoare auto care depașea neregulamentar, au stabilit polițiștii, anunța MEDIAFAX.Reprezentanții Poliției Arad au transmis ca, din primele cercetari, accidentul…

- Deces 1236 Barbat, 62 ani, județ Iași. Data confirmare: 22.05.2020. Data deces: 28.05.2020. Comorbiditați: proces expansiv intracranian, hemiplegie, ciroza hepatica, hepatita virus C Deces 1237 Femeie, 80 ani, București. Data confirmare: 28.05.2020.…

- Alte patru decese au fost anunțate, in aceasta dimineața, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) in Romania, ceea ce ridica bilanțul la 868 de cazuri. Intre ultimele victime este și un șofer de tir, in varsta de 62 de ani, din Bulgaria, care a murit la spitalul din Arad. Deces 865 – Femeie, 88 ani,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca numarul deceselor inregistrate in urma infectarilor cu noul coronavirus a ajuns la 628 in Romania. Printre ultimele decese inregistrate se numara și cel al unei femei de 71 de ani din județul Argeș. „Se prezinta in UPU a Spitalului Municipal Campulung in data…

- Un numar de 70 de romani din Diaspora, diagnosticați cu noul coronavirus, au murit, de la debutul pandemiei. Cele mai multe decese s-au inregistrat in Marea Britanie, potrivit raportarii transmite, vineri, de...

- Deces 546. Barbat, 30 ani din județul Bihor.Data internarii: 10.04.2020 Spitalul Clinic Municipal Oradea- Boli Infecțioase, iar in 17.04.2020 este transferat pe secția ATI. Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 09.04.2020. Data confirmarii: 10.04.2020. Data deces: 23.04.2020. Comorbiditați: Astm…