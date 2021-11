Stiri pe aceeasi tema

- O tanara a crezut ca este racita și a mers la doctor ca sa primeasca tratamentul potrivit pentru nasul infundat. Totuși, in scurt timp, aceasta a facut o descoperire la care nu s-ar fi așteptat.

- Astazi, 5 noiembrie 2021, in județul Alba au fost raportate 167 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 31.835 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 27.227 de persoane au…

- Cursa pentru ultima șansa scoate toata dorința de caștig și toata adrenalina din concurenții de la ”Asia Express”, astfel ca unii ajung chiar sa iși puna viața in pericol. De data aceasta, cea care s-a accidentat foarte tare a fost Adriana Trandafir. Pe ”Drumul Imparaților”, actrița a cazut pe scari…

- Edilul spune ca nu se aștepta sa se mai întâmple așa ceva la Cluj, dar s-a înșelat. El a precizat ca polițiștii locali l-au prins în flagrant pe barbatul care a aruncat mai mulți saci de moloz pe o strada din apropierea centrului municipiului, acest fiind sancționat…

- Un tanar de 34 de ani a ajuns in stare grava la ATI, dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus intr-o vacanta in Italia. Le-a spus atunci medicilor ca el nu s-a vaccinat si ca nici nu crede in boala.

- Doua autobuze s-au ciocnit, marți dimineața, in jurul orei 8.30, in fața Garii Victoria, din centrul Londrei. In urma impactului, o femeie de 30 de ani a murit și alte trei persoane au fost ranite, potrivit Daily Mail, citata de Digi24 . Femeie a murit la scut timp de la accident, in jurul orei 9.00,…

- Clotilde Armand a raspuns, dupa ce Marcel Ciolacu a spus ca va fi mobilizata toata ”armata PSD” pentru referendumul de demitere a primarului Sectorului 1, ca este cel mai bun semn ca reforma de la primarie funcționeaza.”Sincer, n-am crezut ca PSD și conducatorii lui sufera…

- Ana Revenco este prima femeie care se va afla la conducere Ministerului Afacerilor Interne. Noua ministra a afacerilor internea fost prezentata efectivului MAI, la data de 6 august, de catre prim-ministra Natalia Gavrilița, care i-a urat succes „in indeplinirea atribuțiilor funcției de inalta responsabilitate,…