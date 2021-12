O femeie, la spital după ce a fost atacată de doi câini din rasa Amstaff O femeie din Arad a ajuns la spital dupa ce care a fost atacata de doi caini din rasa Amstaff. Atacul a avut loc in timp ce femeia iși plimba propriii caini. Cainii agresivi au ieșit din curtea unei case și au mușcat-o pe femeie de mana. Ea a incercat sa-și apere propriii caini, […] Articolul O femeie, la spital dupa ce a fost atacata de doi caini din rasa Amstaff a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Femeia mergea liniștita pe strada, iar in momentul in care a ajuns in fața unui imobil, cei doi caini - care se aflau in curte -, au reușit sa iasa in strada, atacandu-l pe unul dintre cei doi caței ai femeii. Aceasta, disperata, a incercat sa-și salveze patrupedul, insa a fost mușcata de braț.

- O plimbare de seara s-a transformat, pentru o aradeanca intr-o lupta pentru supraviețuire. S-a intamplat duminica seara, pe o strada din municipiul Arad unde, o femeie care iși plimba propriii caini, a fost atacata din senin de alți doi caini din rasa Amstaff. Femeia iși plimba cațeii liniștita pe strada,…

- O femeie de 75 de ani din județul Valcea a murit dupa ce a fost atacata de cainii vecinului sau. Barbatul este cel care a sunat la 112 și a cerut ajutor, iar medicii ajunși la fața locului i-au acordat ingrijiri medicale femeii, insa victima a decedat ulterior. “Ieri, 24 noiembrie a.c., polițiștii Secției…

- O femeie de 75 de ani din județul Valcea a murit dupa ce a fost atacata de cainii vecinului sau. Barbatul este cel care a sunat la 112 și a cerut ajutor, iar medicii ajunși la fața locului i-au acordat ingrijiri medicale femeii, insa victima a decedat ulterior.

- O femeie din Viile Tecii și un cetațean german au ajuns vineri dupa-amiaza la spital, dupa ce au fost implicați intr-un accident rutier pe DN17, in apropiere de localitatea Crainimat. La locul accidentului au intervenit Detașamentul de Pompieri Bistrița care au asigurat masuri de aparare impotriva incendiilor.…

- Un incident ce putea duce la o adevarata tragedie a avut loc noaptea trecuta in Iași, acolo unde un fiu aflat sub influența alcoolului a atacat-o pe mama sa cu o drujba. Potrivit primelor detalii din acest caz, cei doi au baut impreuna, chiar inainte de incident.

- Astazi, in jurul orei 16,25, un tanar de 26 de ani, din Tarnova, in timp ce conducea un autovehicul pe Calea Zimandului, dinspre Oradea spre Arad, a patruns pe contrasens, accidentand o femeie de 65 de ani, din Arad, care traversa strada pe trecerea de pietoni. Dupa accidentarea pietonului, autovehiculul…

- O femeie din comuna Florești a fost atacata și sfașiata de trei caini pe strada, in timp ce se plimba cu fiul ei de 4 ani.Clipe de groaza in comuna FloreștiO femeie din Florești ieșise cu fiul ei, in varsta de 4 ani, la plimbare, in zona Cetatea Fetei, cand a fost atacata de trei caini agresivi. Aceasta…