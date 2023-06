O femeie își acuză vecinul că îi DISTRUGE culturile. Scandal uriaș într-o comună din Ialomița "A venit sambata si a intrat cu un utilaj de prelucrat solul si a intors porumbul, a intors graul invocand ca este proprietar si s-a gandit sa-si ia terenul. Suntem foarte necajiti ca de o luna de zile suntem incontinuu stres ca din doua in doua zile auzim, 'Haideti ca ne-a blocat o instalatie de irigat de grau'. A venit cu escavatorul, a sapat gropi mari. va dati seama cu un buldoescavator a sapat o groapa in intentia de a ne bloca instalatia de irigat si in felul asta compromite instalatia de irigat. Dupa 10 mai suntem incontinuu amenintati, ne compromite anul agricol", spune Vasilica Gustoiu,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

