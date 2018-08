Stiri pe aceeasi tema

- O autoutilitara a Enel Distribuție a daramat o locuința din chirpici improvizata, la Arad. Șoferul mașinii urma sa opreasca curentul la un transformator intrucat colegii sai aveau de facut o lucrare la iluminatul public. O femeie care se afla in locuința a fost ranita, fiind transportata la spital.…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina, miercuri seara, la City park mall din Constanta dupa ce o femeie a fost ranita atunci cand tavanul magazinului in care se afla s-a prabusit. La fata locului s-au deplasat…

- O femeie a fost ranitia duminica seara, pe strada Bucuresti, in zona Tribunalului, dupa ce doua masini s-au tamponat. Victima era pasagera intr-unul din autoturisme si s epare ca a fost ranita la cap.

- Primul incident grav produs pe pista deteriorata a stadionului din Alba Iulia: o femeie și-a rupt mana dupa ce s-a impiedicat in gropile din tartan. Starea jalnica in care se afla Stadionul municipal “Cetate” din Alba Iulia nu mai reprezinta o noutate pentru nimeni, dar cine ar putea crede ca iți poți…

- El a amintit ca echipa României a început antrenamentele în urma cu câteva saptamâni, dar a subliniat ca si spaniolii se antreneaza destul de sustinut. "Gazonul arata foarte bine, chiar mult mai bine decât ne asteptam (...) Noi am început acum…

- Barbatul ranit extrem de grav in explozia din padurea la la Asau, Bacau, a fost deconectat de la aparatele de menținere a funcțiilor vitale. Starea lui este ceva mai buna, dupa ce medicii ieșeni i-au amputat mainile, l-au operat la ochi și i-au salvat viața, extragandu-i o schija care ii perforase o…

- Pe DN1C, intre localitațile Halmeu și Turulung a avut loc luni, 28 mai, un accident soldat cu ranirea unei persoane. Polițiștii au stabilit faptul ca un sofer de 42 de ani din Tamașeni, aflandu-se la volanul unui autoturism a patruns pe contrasens intrand in coliziune frontala cu un alt autoturism care…

- Barbatul de 61 de ani atacat cu acid in Iași se simte mai bine. Medicii sunt optimiști in privința evoluției barbatului care a fost stropit vineri cu acid in ochi, in pragul apartamentului sau. Daca luni se punea problema unui transplant de cornee, marți acesta nu mai este necesar. Oftalmologii spera…