Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și o femeie insarcinata au fost salvați, in noaptea de vineri spre sambata, de polițiștii de frontiera, dintr-o ambarcațiune semnalata ca fiind disparuta pe fluviul Dunarea.

- Operațiune de salvare a polițiștilor de frontiera carașeni, vineri seara, in Moldova Veche. Oamenii legii au salvat doua persoane care au disparut cu barca pe Dunare. Femeia era insarcinata.

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au depistat, la controlul de frontiera, o femeie din județul Harghita care are de executat o pedeapsa privativa de libertate pentru savarșirea de infracțiuni la regimul circulației. In aceasta dimineața, in jurul orei 07.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Un cetațean strain a incercat sa introduca ilicit un lot comercial de bijuterii presupuse a fi din metale prețioase. Cazul a fost inregistrat vineri, 9 iunie, in postul vamal de pe Aeroportul Internațional Chisinau. Funcționarii vamali au supus controlului de specialitate bagajele pasagerilor de la…

- Politistii din Olt au fost sesizati, miercuri, in jurul orei 10.30, prin apel la 112, despre faptul ca un barbat ar fi ucis o femeie, intr-un imobil de pe strada Armoniei, din municipiul Slatina, informeaza News.ro.„La fata locului s-a deplasat o echipa complexa de cercetare din cadrul Inspectoratului…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un barbat cu dubla cetatenie, moldoveneasca si romana, cautat de autoritatile din Germania, care este cercetat pentru savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari pe teritoriul acestui stat, potrivit Agerpres."In…