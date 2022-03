Stiri pe aceeasi tema

- O femeie insarcinata si copilul ei au murit dupa ce fortele ruse au bombardat maternitatea din Mariupol, Ucraina, unde trebuia sa nasca, au dezvaluit medicii, relateaza Daily Mail. Imaginile cu femeia dusa de urgenta la o ambulanta pe targa facusera inconjurul lumii, reprezentand oroarea atacului.

- Numarul persoanelor care au fugit din calea razboiului din Ucraina a depasit pragul de 1,5 milioane. Aceasta a devenit criza refugiatilor cu cea mai rapida crestere de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, a anunțat, duminica, ONU. Duminica are loc o noua incercare de evacuare a civililor din orașul-port…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca o femeie venita din Ucraina in urma cu trei zile a murit la Galati, cel mai probabil decesul producandu-se in urma unui stop-cardiorespirator. Potrivit lui Bode, in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucraineni care au venit in…

- O persoana a murit și alte șase au fost ranite, sambata dimineața, in urma unui accident produs pe Centura Caransebeș, din județul Caraș-Severin, intre un microbuz și un TIR. Toate victimele accidentului se aflau in microbuz. Potrivit ISU Caraș-Severin, accidentul s-a produs pe Centura Caransebeș, intre…

- Ovidiu Nicolae Alexa, șeful Compartimentului Primire Urgente din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi a decedat, vineri, dupa ce s-a intors de la serviciu, in urma unui infarct. Cauza probabila a morții ar putea fi suprasolicitarea nervoasa. Managerul unitatii medicale, Valerian Andries, a declarat,…

- Un accident rutier grav a avut loc, marți, pe DN68, in zona localitatii Sarmizegetusa din judetul Hunedoara. In coliziune au fost implicate o masina in care se aflau patru persoane, printre care doi copii, si un TIR. Soferul autoturismului marca Renault Megane, un barbat de 34 de ani, a decedat in urma…

- Patru tineri, intre care o femeie insarcinata, care intentionau sa ajunga la o cabana din comuna Dumitresti, judetul Vrancea, s-au ratacit, sambata seara, urmand indicatiile oferite de GPS. Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Vrancea a anuntat ca, in noaptea de sambata spre duminica, s-a intervenit…

- O persoana a murit si o alta a fost ranita, vineri dimineata, in urma unui accident produs pe DN 2, in afara localitatii Vadu Moldovei, intre Falticeni si Roman. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, doua autovehicule au fost implicate intr-o coliziune…