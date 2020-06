Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, in rem Sursa articolului: Descoperire șocanta in Complexul Studențesc din Timișoara. Nepoata președintelui Ugandei, gasita MOARTA Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- O femeie de aproximativ 36 de ani a fost gasita, in noaptea de vineri spre sambata, moarta intr-o casa improvizata in localitatea Sangeorgiu de Mureș, care a fost cuprinsa de flacari.Potrivit ISU Mureș, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a avut loc in noaptea de vineri…

- Moarte invaluita in mister la Stauceni. Corpul neinsuflețit al unei femei de 39 de ani din Stauceni a fost gasit zacand intr-o fantana din apropierea cimitirului din localitate.Ofițerul de presa al Poliției Capitalei, Natalia Stati, a declarat pentru PUBLIKA.

- Descoperirea șocanta din China, care poate schimba istoria. Cine sunt oamenii cu ochii verzi, despre care nu se știa nimic Cercetatorii au descoperit motivul pentru care intr-un anume sat din China se nasc copii cu ochii verzi, de altfel singurii din China. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- O femeie de 69 de ani, din comuna Padeș, județul Gorj, a fost gasita moarta, ingropata sub zapada. Descoperirea a fost facuta dupa ce un localnic a anunțat ca batrana a plecat la cumparaturi marți și...

- O femeie de 69 de ani, din comuna Padeș, județul Gorj, a fost gasita moarta, ingropata sub zapada. Descoperirea a fost facuta dupa ce un localnic a anunțat ca batrana a plecat la cumparaturi marți și nu s-a mai intors acasa, potrivit Mediafax.Femeia din comuna Padeș a fost gasita ingropata…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, marți dimineața, pentru deblocarea ușii unei locuințe aflata pe strada Vasile Goldiș.Din primele informații ar fi vorba despre o persoana cazuta in casa, inconștiența. Din nefericire, cei de la ISU au gasit in interior o femeie care a fost declarata…