- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin trei

- Potrivit primarului Kievului, mai multe drone kamikaze au lovit cladiri din Kiev. Explozii, auzite si in Odesa, luni dimineata. NATO incepe exercițiul de descurajare nucleara "Steadfast Noon", la care participa 14 țari.

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

O persoana a fost ranita in atacuri cu drone-kamikaze iraniene impotriva orasului Bila Terkva, la circa o suta de kilometri la sud de Kiev, o premiera in respectiva zona, a anuntat miercuri guvernatorul regional, informeaza AFP. „In timpul noptii, inamicul a efectuat lovituri cu drone-kamikaze de tip…

O serie de explozii s-a auzit la Odesa, duminica dimineața. Potrivit presei locale, deasupra orasului se vad drone, ceea indica posibile atacuri rusesti cu drone, relateaza Rador.

Casa Alba a cerut joi Chinei sa nu sprijine Moscova in razboiul ei impotriva Kievului, considerand ca intreaga lume ar trebui aliniata impotriva agresiunii Moscovei in Ucraina si nu sa ramana pe margine, informeaza Reuters.

- Ministerul rus al Apararii acuza fortele armate ucrainene ca au bombardat o inchisoare din estul regiunii Donbas controlata de separatistii pro-rusi. Atacul invocat de Moscova s-ar fi soldat cu moartea a 40 de prizonieri de razboi.