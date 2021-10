Stiri pe aceeasi tema

- O femeie gravida aflata pe punctul de a naste a fost transportata la spital, noaptea trecuta, de un echipaj de ordine publica aflat in misiune, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, in cursul noptii trecute, in jurul…

- Gest impresionant al politistilor galateni pentru o femeie insarcinata, care avea nevoie urgenta sa ajunga la spital. Agentii l-au vazut pe sotul acesteia cum cauta disperat un taxi, asa ca nu au stat pe ganduri si au transportat-o pe femeie cu autospeciala la spital.

- O șoferița de 71 de ani a trecut cu mașina peste o femeie, pe care nu a observat-o. Accidentul s-a produs sambata, in parcarea unui magazin din Sighișoara, și doar norocul a facut ca victima sa nu fie grav ranita. Femeia de la volan a dat cu spatele fara a observa persoana aflata acolo, iar femeia nu…

- Accident cu victima pieton, pe strada Eroilor din Pitești. Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești s-a stabilit ca, un tanar de 20 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism dinspre strada Smeurei catre Muzeul Județean, in imprejurari ce vor fi stabilite…

- Accidentul s-a produs în localitatea Rogoz din Maramureș, iar trei femei au fost internate la Spitalul de Urgența din Baia Mare, scrie antena3.ro. Într-o mașina se aflau doua cupluri și o femeie, care se îndreptau catre o nunta. În…

- Un barbat de 51 de ani din Tecuci a lovit intenționat marți cu mașina o tanara de 28 de ani, care a incercat sa blocheze un loc de parcare din localitate pentru tatal ei. Femeie a ajuns la spital, iar polițiștii i-au deschis barbatului dosar penal pentru lovire sau alte violente, potrivit Agerpres.…

- Accidentul a avut loc pe sensul de mers dinspre Huedin spre Cluj-Napoca. În urma impactului o femeie în vârsta de 64 de ani a fost transportata la spital. „La data de 18 iulie a.c., pe DN1 E60, pe raza…