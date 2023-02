Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 s-a produs in Turcia, in provicia Hatay, care a fost deja devastata de seria de seisme majore, luni, 6 februarie si a fost simtit si in Siria, Egipt si Liban. La scurt timp a urmat o replica de 5,8. Potrivit ministrlui turc de Interne, trei persoane și-au pierut viața…

- Imagini video incarcate pe rețelele de socializare au aratat momentul in care o femeie insarcinata in șase luni și fiica ei de șapte ani au fost scoase in viața de sub mormanele de moloz ale unei cladiri distruse in orașul turc Gaziantep, vineri seara (10 februarie), dupa ce au fost ingropate timp de…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit, azi, sudul Turciei, in apropierea orașului Gaziantep, a raportat Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Seismele s-au resimțit in toata zona de sud-est a Turciei, dar si in Liban, Grecia, Istrael Siria si in Cipru. Peste 640 de oameni…

- Cel puțin 100 de oameni au murit, dupa ce un cutremur devastator, de magnitudine 7.8, a zguduit Turcia in aceasta dimineata. Mai multe cladiri au fost puse la pamant si sute de oameni au fost prinsi sub daramaturi. Numarul ranitilor nici nu poate fi contabilizat la aceasta ora. Guvernul Turciei cere…

- Seismul de 7,8 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep. Bilanțul victimelor este de cel puțin 284 de decese și peste 2.000 de raniți. Cutremurul a fost resimțit puternic și in Siria, unde au fost anunțate…

- Politistii de frontiera din Nadlac II au depistat 52 de cetateni straini din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport. 1 de 4 In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea…