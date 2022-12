Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Marea Britanie care era ingrijorata ca nou-nascutul ei nu semana deloc nici cu ea, nici cu tatal le-a cerut medicilor sa faca mai multe analize. Copilul a fost diagnosticat cu un sindrom cromozomial extrem de rar, relateaza The Independent.

- Tot mai multe mame povestesc cum li s-a spus la spital ca le-au murit copiii, chiar daca au fost sanatoși la naștere. O femeie a reușit sa iși ia baiatul acasa viu, dupa ce medicii l-au declarat decedat! Baiatul a crescut, iar acum ii reproșeaza mamei ca nu ar fi fiul ei. Ce a dezvaluit Anca, in exclusivitate…

- Coreea de Sud a adoptat legi pentru renuntarea la metoda sa traditionala de a calcula varsta si adoptarea standardului international, o schimbare care ii va face pe toti cetatenii sai cu un an sau doi mai tineri in documentele oficiale, potrivit The Guardian.Coreenii sunt considerati ca au…

- "Toate sunt scumpe, de la o zi la alta, toate...", marturisește un roman lovit de criza economica actuala. Este realitatea crunta a zilelor noastre, iar in aceste condiții, mulți romani nu indraznesc sa se gandeasca la sarbatorile de iarna. Din cauza prețurilor prea mari la alimente și a facturilor…

- Inițial, femeia și-a dat seama ca seamana izbitor cu Kate Middleton in 2011, pe vremea cand prințesa se casatorea cu William. Ea lucra intr-un restaurant, pe post de chelnerița, iar oamenii cereau constant sa faca poze cu ea și nu acceptau sa fie serviți de altcineva atunci cand luau masa. La inceput…

- In locul cladirii vandute de familia lui Constantin Nicolescu se va ridica un Lidl Una dintre cladirile care dadeau identitate zonei de nord a Piteștiului, Service Dacia de la Bascov, a fost pusa la pamant. Motivul este același ca in multe alte cazuri: aici, pe terenul fostului grup IATSA, deținut de…

- Tragedie, aseara, intr-o casa din localitatea timișeana Stamora Germana. An jurul orei 19:10, polițiștii Secției 8 Rurale Deta au fost sesizați ca o femeie, in varsta de 32 de ani, din localitatea Stamora Germana, s-a injunghiat. Aceasta s-a certat cu soțul pentru ca sa nu mai bea și ca sa fie mai…

- Un barbat care a impușcat noaptea șase barbați in California și ranit o femeie, la date și in locuri diferite, este cautat de poliție. Anchetatorii spun ca au de-a face cu un criminal in serie.