- O femeie de 111 ani din statul american Georgia s-a vindecat de Covid-19 și a fost externata din spital luni. Ea a stat 12 zile in spital, anunța autoritațile sanitare locale. Fiul acesteia, de 80 de ani, bolnav si el de Covid-19, ramane internat in spital, informeaza Digi24 . „Pacienta, nascuta in…

- O femeie de 55 de ani din Iași bolnava de COVID a ajuns in stare grava la ATI. Medicii spun ca s-a tratat acasa cu antibiotice de teama ca o omoara spitalul cu oxigenul, noteaza mediafax. Potrivit medicilor de la Unitatea Primiri Urgențe de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi, femeia de…