Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, la ora 05.45 o persoana aflata in regim de arest preventiv i a sesizat pe politistii aflati in exercitarea atributiilor de serviciu ca femeia care se afla in aceeasi camera cu ea se simte rau si ca a incercat sa se dea jos din pat si a cazut la loc. Un angajat al personalului…

- Ghinion pentru o doamna de 35 de ani din Capitala. Femeia s-a trezit dimineata cu masina ciuruita de gloanțe. Automobilul era parcat in curtea blocului in care locuia. Incidentul a avut loc in sectorul Centru al Capitalei.

- O femeie in varsta de 69 de ani, din comuna Paunești, cunoscuta cu antecedente medicale, a fost gasita in aceasta dimineața, in stare de inconștiența, in locuința. Un echipaj SMURD s-a deplasat inițial pentru a-i acorda ajutor medical femeii, dar aceasta nu a raspuns manevrelor de…

- Un accident rutier a avut loc, luni, pe Str. Liviu Rebreanu din Sectorul 3 al Capitalei. O femeie de 85 de ani care ar fi traversat printr-un loc nepermis a fost lovita mortal de un sofer, potrivit Brigazii de Politie Rutiera.

- Un barbat a murit luni dimineata dupa ce a intrat cu masina intr-un copac pe Soseaua de Centura a Capitalei. El a fost scos de catre ceilalti soferi din autoturismul care a luat foc, iar echipajele SMURD au incercat timp de mai multe minute resuscitarea lui. Politistii spun ca cel mai probabil soferul…

- Un autocar in care se afla aproximativ 40 de pasageri a fost implicat, duminica dimineata, intr-un accident pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. O masina care a fost pierduta de sub control a patruns pe contrasens si a lovit autocarul. O persoana din autoturism este incarcerata, iar cel putin…

- Accidentul a avut loc pe DN 1C, care face legatura intre Dej si Baia Mare, in localitatea Caseiu, informeaza Romania TV. Citeste si Accident grav in Prahova, pe DN 72. Trei persoane, intre care doi copii, sunt ranite O femeie se deplasa neregulamentar pe carosabil si a fost lovita in…

- Tragedia s-a petrecut in apropiere de casa victimei, in comuna Hlipiceni. Femeia locuia impreuna cu fiul sau, in varsta de 12 ani, si cu iubitul ei. Baiatul a fost martor la accident, dar nu a putut povesti nimic, deoarece a suferit un soc. La fața locului a fost chemat si un echipaj de la…