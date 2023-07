Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 57 de ani din comuna Baia de Fier, județul Gorj, a fost ucisa de concubinul ei cu mai multe lovituri de cuțit, scrie Mediafax.Potrivit IPJ Gorj, polițiștii din orașul Novaci au fost sesizați prin apel de urgența de un barbat cu privire la faptul ca acesta a ucis-o pe concubina sa.…

- Barbatul in varsta de 31 de ani a batut-o cu bestialitate pe sora bunicii sale, o femeie in varsta de 80 de ani, aceasta murind in urma leziunilor suferite. Ancheta a inceput dupa ce politistii Sectiei nr. 10 Politie Rurala Poiana Mare au fost sesizati, vineri, de un barbat de 47 de ani, din comuna…

- Barbatul in varsta de 31 de ani a batut-o cu bestialitate pe sora bunicii sale, o femeie in varsta de 80 de ani, aceasta murind in urma leziunilor suferite. Ancheta a inceput dupa ce politistii Sectiei nr. 10 Politie Rurala Poiana Mare au fost sesizati, vineri, de un barbat de 47 de ani, din comuna…

- O femeie in varsta de 73 de ani a fost gasita moarta, dupa ce ar fi fost lovita in cap. Alarma s-a dat ieri, 8 iulie, puțin inainte de ora 14. ”O persoana a sesizat, printr-un apel la 112, faptul ca in localitatea Manastireni, comuna Manastireni, a fost gasita o femeie, in varsta de 73 de ani, decedata,…

- Jandarmeria Arad a anuntat joi ca jandarmii au fost solicitati sa intervina miercuri seara, prin apel la 112, de catre o femeie in varsta de 22 de ani, cu privire la faptul ca iubitul acesteia a intrat cu toporul peste ea in locuinta, in municipiul Arad. “Ajunsi la adresa mentionata, jandarmii aradeni…

- Jandarmeria Arad a anuntat joi ca jandarmii au fost solicitati sa intervina miercuri seara, prin apel la 112, de catre o femeie in varsta de 22 de ani, cu privire la faptul ca iubitul acesteia a intrat cu toporul peste ea in locuinta, in municipiul Arad. “Ajunsi la adresa mentionata, jandarmii aradeni…

- Tragedie pe litoral. O femeie in varsta de 48 de ani s-a aruncat, miercuri dimineața, de la etajul 8 al unui hotel din stațiunea Mamaia. La ora 4.00, polițiștii din Mamaia au primit un apel de urgența care anunța ca o persoana a sarit de la inalțime. Echipajele au constatat ca informațiile primite erau…

- Crima intr-un sat din Ulmeni! Ieri seara, o femeie, in varsta de 53 de ani, a fost ucisa de soțul ei, in urma unui conflict iscat pe fondul consumului de alcool. Barbatul, tot in varsta de 53 de ani, era pensionat pe caz de boala. Acesta a fost reținut de Poliție urmand a fi propus cu propunerea de…