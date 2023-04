Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care a cerșit anterior in Rostov, Rusia și a recrutat ilegal o alta conaționala in acest scop, in 2012, a fost condamnata la 7 ani inchisoare. Invinuita are varsta de 38 de ani, cu domiciliul in acea perioada in Durlești, iar anterior a fost condamnata pentru sustrageri și pastrarea drogurilor.…

- O femeie in varsta de 93 de ani din localitatea Magherus a murit, miercuri, in urma unui incendiu care i-a distrus locuinta, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate, incendiul a izbucnit miercuri dimineata, in jurul orei 8, iar la sosirea echipajelor de interventie…

- O femeie in varsta de 93 de ani din localitatea covasneana Magherus a murit, astazi, in urma unui incendiu care i-a distrus locuinta, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Incendiul a izbucnit de dimineata, iar la sosirea echipajelor de interventie acesta se manifesta generalizat…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de luni spre marti, 20 spre 21 martie, intr-un apartament din municipiul Buzau. In urma incendiului, o femeie in varsta de 95 de ani si-a pierdut viata, iar fiica sa, in varsta de 65 de ani, se afla in stare critica la spital, potrivit unui comunicat al ISU Buzau, citat…

- A murit cea mai batrana femeie din lume. Aceasta s-a stins din viața, in urma cu puțin timp, la varsta de 128 ani. Femeia urma sa implineasca in luna mai a acestui an Varsta de 129 de ani.

- Tragedie in Buzau! O femeie, in varsta de 62 de ani a murit dupa ce a fost a fost accidentata mortal, de trenul interregio Bucuresti-Galati. Tragedie a avut loc in momentul in care femeia traversa șinele de cale ferata aflate la la iesirea spre Braila. „Din primele date de la fata locului se pare ca…

- ”Pompierii Detasamentului Hunedoara au intervenit in aceasta dupa amiaza, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si autospeciala de lucru la inaltime, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o camera situata la etajul 3 al unui camin de nefamilisti, din municipiul Hunedoara.…

- O femeie in varsta de 42 de ani, care era imobilizata la pat, a murit, iar un adolescent de 16 ani a fost intoxicat cu fum si are cateva arsuri la bratul stang, in urma unui incendiu izbucnit sambata, la etajul al treilea al unui camin de nefamilisti din municipiul Hunedoara, informeaza News.ro . Incendiul…