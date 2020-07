Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Arad de 39 de ani, gravida in 28 de saptamani a murit la Timișoara, dupa ce a facut primul stop cardio-respirator in ambulanța care o transporta de la Arad la Timișoara. Gravida se afla in stare grava, cu o saturație de oxigen de 70 la suta, și a fost trimisa la Spitalul ... The post O…

- O femeie de 39 de ani, insarcinata in 28 de saptamani și bolnava de coronavirus era internata la Spitalul Județean de Urgența Arad. Pentru ca s-a simțit foarte rau, medicii au decis sa o transfere la Timișoara, cu ambulanța. The post Tragedie: o femeie gravida, bolnava de coronavirus, a murit, dupa…

- 89 de cazuri noi de COVID-19 in Argeș, in ultimele 24 de ore. Marți erau 2176 de persoane diagnosticate pozitiv, astazi, numarul acestora a ajuns la 2265. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate…

- ORAVITA – Femeia, in varsta de 28 de ani, a efectuat voluntar testul la inceputul lunii iulie, i-a iesit pozitiv, iar acum s-a autoizolat la domiciliu in localitatea Nicolint, alaturi de familie! Femeia este cel de-al optulea caz pozitiv din judetul nostru, confirmat in ultimele doua saptamani. Din…

- O femeie in varsta de 45 de ani internata la Spitalul Județean din Timișoara a sarit, vineri dimineața, de la etajul 6 și a murit. Surse neoficiale spun ca femeia a fost diagnosticata cu o boala grava.Surse locale au declarat pentru MEDIAFAX ca femeia de 45 de ani, din Lovrin, s-a aruncat…

- Bistrița-Nasaud inregistreaza cel de-al 25-lea deces al unei persoane infectate cu CoVid-19. Este vorba despre o femeie care suferea și de alte boli. Femeia avea 66 de ani și a fost depistata pozitiv cu CoVid-19 in data de 15 mai. O saptamana mai tarziu, in 22 mai, aceasta a decedat la Spitalul Județean…

- Decesul cu numarul 6 din Prahova si 1106 la nivel national la pacienti infectati cu noul coronavirus a fost anuntat oficial duminica seara. Este vorba despre o femeie in varsta de 69 de ani, care fusese internata la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti in urma cu aproape o luna. In ultimele saptamani,…

- La Maternitatea Bega din Timișoara, clinica unde sunt internate doar paciente cu Covid-19, a fost spitalizata, aseara, o femeie gravida din Lugoj, care a fost depistata ca fiind infectata cu coronavirus. Femeia este in 30 de saptamani de sarcina, iar, conform doctorilor, se afla in stare buna, la fel…