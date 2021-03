O femeie gravidă infectată cu Covid-19 a murit O gravida in varsta de 34 de ani, care s-a infectat cu coronavirus, a murit la Maternitatea Bega din Timisoara. Femeia a ajuns in stare grava la spital prezentand simptome specifice. „Gravida de 34 de ani avea sarcina de 18 saptamani in evolutie. A fost internata la noi direct in sectia de ATI, pe 21 martie. Era deja simptomatica, cu deficienta respiratorie grava, dispnee, cu 70% din capacitatea pulmonara afectata confirmata de tomograf, oxigeno-dependenta. A fost monitorizata si tratata permanent de catre medicii ATI si obstetricieni. Din pacate nu a avut o evolutie favorabila, cu toata terapia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O gravida in varsta de 34 de ani, infectata cu virusul SARS-CoV-2 si aflata in stare foarte grava a decedat, marti, la Maternitatea COVID ''Bega'' din Timisoara. Tanara era insarcinata in luna a patra și nu știa de unde a luat virusul, informeaza Agerpres."Gravida de 34 de ani avea sarcina de 18 saptamani…

- O gravida in varsta de 34 de ani, care s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2, a murit la Maternitatea ''Bega'' din Timisoara. Femeia a ajuns la spital cu simptome și a fost internata direct la terapie intensiva, in stare foarte grava. Tanara nu ar fi știut de unde s-a infectat cu Covid-19.

- Din informațiile existente pana in prezent, femeia nu suferea de alte boli, avea 32 de ani și era insarcinata in luna a cincea cu primul copil. Aceasta a fost dusa la spital inca de la primele semne ale bolii. In urma ecografiilor efectuate, a rezultat o afectare de 70% a plamanilor. Boala a avansat…

- Pompierii au descoperit, marti, intr-un apartament din cartierul Micro 21 din municipiul Galati o femeie de 61 ani, decedata si pe sotul acesteia, de 72 ani, in stare grava, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati.

- O femeie de 37 de ani din Iași a nascut, in cursul zilei de marți, patru baieței perfect sanatoși, deși mama era infectata cu noul coronavirus. Este o premiera medicala in Romania. Potrivit presei locale, femeia prezenta infectie cu virusul SARS-CoV-2, „cu trombocitopenie, cat si defect septal atrial…

- Adi Barar se afla internat in stare grava la spital. Fondatorul și liderul trupei Cargo a fost diagnosticat cu Covid-19. Acesta se afla internat in secția de terapie intensiva a Spitalului Judetean din Timisoara. Conform Digi24, Adi Barar s-a internat in urma cu doua zile in spital. Potrivit acestora…

- O femeie din SUA, Michigan, a murit in toamna, la doua luni dupa ce a primit un transplant de plamani de la un donator infectat cu coronavirus. Medicii spun ca o femeie din Michigan a contractat Covid-19 și a murit in toamna trecuta la doua luni dupa ce a primit un transplant dublu-pulmonar de la un…

- Subprefectul de Timiș Elena Popa a murit in aceasta dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, unde se afla internata dupa ce fusese diagnosticata cu COVID-19. Elena Popa a facut o forma severa a bolii, fiind internata inca de la sfarșitul lunii decembrie…