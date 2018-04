Stiri pe aceeasi tema

- Tammie Jo Shults, in varsta de 56 de ani, este eroina zborului 1380 al companiei Southwest Airlines ce a aterizat de urgenta, marti, la Philadelphia. Ea se afla la mansa aeronavei Boeing 737-700 si a evitat o catastrofa aviatica, dupa ce unul dintre cele doua motoare a explodat.

- Tammie Jo Shults, in varsta de 56 de ani, este eroina zborului 1380 al companiei Southwest Airlines ce a aterizat de urgenta, marti, la Philadelphia. Ea se afla la mansa aeronavei Boeing 737-700 si a evitat o catastrofa aviatica, dupa ce unul dintre cele doua motoare a explodat. Tammie Jo Shults este…

- O persoana a decedat, iar alte sapte au fost ranite, marti, dupa ce motorul stang al unui avion de pasageri a explodat, ceea ce a provocat panica in timpul zborului care s-a incheiat cu o aterizare de urgenta in estul orasului american.

- O persoana a decedat, iar alte sapte au fost ranite, marti, dupa ce motorul stang al unui avion de pasageri a explodat, ceea ce a provocat panica in timpul zborului care s-a incheiat cu o aterizare de urgenta in estul orasului american, relateaza DPA. Avionul apartinand companiei Southwest…

- Avionul unei companii americane a aterizat de urgenta pe aeroportul international Philadelphia din Statele Unite, dupa ce unul dintre motoare a explodat in timpul zborului.Avionul plecase de pe aeroportul La Guardia, din New York, și urma sa aterizeze in Dallas.

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu dupa ce carcasa unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului, informeaza site-ul postului CBS News.

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu dupa ce carcasa de protectie a unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului, informeaza site-ul postului CBS News.

- O femeie de 65 de ani din municipiul Satu Mare a fost salvata dintr-un imobil aflat in flacari de catre un pompier aflat in timpul liber, acesta intrand in locuinta avand pe el o haina pe care a udat-o intr-un apartament vecin, precizeaza joi, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul pentru Situatii…