- Plecata in Siria in 2013, aceasta femeie de 49 de ani, este acuzata ca a permis recrutarea si apoi folosirea fiului sau, pe atunci in varsta de 12 ani, pe post de copil soldat.Este prima procedura penala lansata in Suedia pentru o crima de razboi legata de utilizarea unui copil soldat, potrivit ministerului…

- O tanara de 22 de ani a fost retinuta dupa ce a fost depistata in trafic la Mangalia conducand un autoturism desiavea permisul suspecnad, se afla sub influenta bauturilor alcoolice sia unor substante interzise.Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, la data de 23 noiembrie a.c., in jurul orei 2.00,…

- Tragedie fara margini Marea Britanie! Tanarul in varsta de 27 de ani și-a omorat iubita, dupa ce ar fi mancat pentru prima data o prajitura ce conținea cannabis Barbatul și-ar fi ucis partenera de viața cu 30 de lovituri de cuțit. Acesta și-a recunoscut vinovația in instanța și a fost condamnat la opt…

- La data de 14 noiembrie 2021, in jurul orei 18.00, polițiștii din Baia de Arieș au depistat o femeie, de 51 de ani, din comuna Lupșa, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Muncelu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- O femeie din Germania care s-a alaturat ISIS a fost condamnata la 10 ani de inchisoare pentru moartea unei fetite yazidi in varsta de 5 ani. Tribunalul Regional Superior din Munchen a gasit-o pe femeie, identificata doar ca Jennifer W., vinovata de crime impotriva umanitatii, precum si pentru…

- O femeie germana, fosta membra a gruparii teroriste ISIS, care a plecat din țara sa de origine pentru a se alatura teroriștilor in Orientul Mijlociu, a fost condamnata, luni, de un tribunal din Munchen pentru ca a lasat o fata Yazidi, inrobita de teroriști, sa moara de sete, relateaza Euronews.

- O chelnerița de la un restaurant din SUA a povestit intr-un video pe TikTok ca a izbucnit in lacrimi cand o familie care a cheltuit la o masa peste 600 de dolari nu i-a lasat bacșiș, pentru ca nu i-a avertizat ca vor avea mult de plata pentru consumație. „Fata asta cu care am fost in liceu a venit cu…