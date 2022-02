O femeie din zona Freidorf, mușcată de doi câini care i-au intrat în curte O timișoreanca in varsta de 63 s-a ales cu o sperietura groaznica, dar și cu rani dupa ce doi caini au intrat in curtea sa și au atacat-o. Duminica, in jurul orei 14:30, polițiștii Secției 3 Poliție Urbana din Timișoara au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca o femeie, in […] Articolul O femeie din zona Freidorf, mușcata de doi caini care i-au intrat in curte a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 63 de ani, din Timisoara, a fost atacata, duminica, de doi caini ai unei vecine, in propria sa curte. Cainii dintre care un metis și un amstaff, au intrat in curte și s-au aruncat asupra ei. Proprietara animalelor a fost amendata cu 500 de lei si i-a fost intocmit dosar penal, potrivit Opinia…

- Duminica, in jurul orei 14:30, polițiștii Secției 3 Poliție Urbana din Timișoara au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 63 de ani, a fost atacata de doi caini, in timp ce se afla in curtea casei sale, situata pe strada Ioan Slavici. „In urma verificarilor ...…

- AVERTISMENT! Imagini cu conținut grafic. O femeie din Timișoara a fost atacata de cainii vecinei, care au intrat in curtea ei. Aceștia au mușcat-o de picioare și șold, pana cand familia a auzit strigatele disperate de ajutor ale batranei.

