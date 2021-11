Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 75 de ani din județul Valcea a murit dupa ce a fost atacata de cainii vecinului sau. Barbatul este cel care a sunat la 112 și a cerut ajutor, iar medicii ajunși la fața locului i-au acordat ingrijiri medicale femeii, insa victima a decedat ulterior.

- Sfarșit tragic pentru o femeie din comuna Stoenești, județul Valcea. Aceasta s-a stins din viața in curtea vecinului ei, dupa ce cainele acesta a mușcat-o de picioare. Animalul s-a repezit cand a vazut-o și a rupt lanțul in care era legat. femeia a dorit sa mearga dupa o gaina in curtea vecinului…

- O femeie din Galați a relatat jurnaliștilor ca soțul sau, in varsta de 46 de ani, a murit, bolnav de pneumonie, pentru ca Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. Andrei” Galati nu l-a internat la timp, plimbandu-l intre spitale timp de cateva zile. Femeia a depus marți plangere, iar reprezentantii unitații…

- O femeie de 54 de ani și-a pierdut viața in urma unui accident feroviar ce a avut loc marți dimineața la intrarea in municipiul Barlad.Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanța al Județului Vaslui, femeia de 54 de ani se deplasa impreuna cu concubinul ei pe șinele de cale ferata in zona depozitelor…

- Un necaz extrem de mare a avut loc intr-un bloc din Pitești, acolo unde un incendiu puternic a izbucnit din cauza unei candele aprinse și nesupravegheate. Din pacate, o femeie și-a pierdut viața dupa intoxicarea cu monoxid de carbon, iar orice efort de a o salva a fost in zadar. Ce s-a intamplat, de…

- Tragedie in Pitești! O batrana in varsta de 79 de ani a murit intoxicata cu monoxid de carbon, chiar in apartamentul sau, dupa ce a aprins o lumanare și a lasat-o nesupravegheata. Vecinii au fost cei care au simțit mirosul de fum și au anunțat autoritațile.

- A murit Petrica Cercel. Cantarețul a fost dus in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu COVID-19 A murit Petrica Cercel. Cantarețul a fost dus in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu COVID-19 „Oameni buni, tatal meu are intr-adevar probleme de sanatate… mai exact virusul acesta nenorocit…

- Vestea a fost data de cameramanul maneliștilor, Daniel Ionescu, care a anunțat pe Facebook ca Petrica Cercel s-a stins din viața.Anunțul a venit la scurt timp dupa ce familia anunțase ca artistul este internat la ATI, in stare grava, dupa ce s-a infectat cu COVID-19.Cu doar cateva ore inainte sa se…