O femeie de 52 de ani care traversa strada in Timisoara pe culoarea rosie a semaforului a fost accidentata de o autospeciala a Politiei Locale. Femeia a fost transporata in stare grava la spital. Politisii au deschis dosar penal. Accidentul a avut loc intr-o intersectie aflata in apropierea centrului orasului Timisoara.

