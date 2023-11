Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in Tanzania, președintele Klaus Iohannis a participat la o petrecere la hotelul din Dar es Salaam alaturi de romani cu probleme penale, susține Știripesurse . Președintele și soția sa apar intr-o fotografie alaturi de Tatiana Kraus, soția lui Robert Kraus, fost președinte al asociației de proprietari…

- O femeie din Tanzania, Elena Rajab Mwinge, spera ca vizita presedintelui Klaus Iohannis in tara sa o va ajuta sa isi indeplineasca visul de a-si intalni mama, cetatean roman, potrivit publicatiei The Citizen, citata de News.ro. Ea afirma ca a fost dusa pe ascuns in Tanzania de tatal ei, care facuse…

- Vizita președintelui Klaus Iohannis in Tanzania s-a desfașurat dupa un protocol diferit fata de Kenya. La programul oficial sotia președintelui Romaniei, Carmen Iohannis și sotul președintei Tanzaniei nu au fost prezenti. Nici la dineul oficial nu au participat.

- Tanzania este un partener valoros in demersurile strategice ale Romaniei in raport cu partenerii africani, spune Klaus Iohannis, prezent intr-o vizita in aceasta țara. El a discutat cu președintele Republicii Unite a Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan.

- Klaus Iohannis și-a inceput marti, oficial, turneul in Africa. Prima etapa este Kenya, unde a fost primit, in sfarșit, de presedintele William Ruto, joi urmeaza sa viziteze un liceu, iar miercuri nu are program oficial. Turneul african al cuplului prezidențial, care se va incheia pe 23 noiembrie, mai…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, legea potrivit careia, cabinetele de medicina de familie și punctele secundare de lucru pot primi, la cerere, statutul de utilitate publica. ”Cabinetele de medicina de familie pot deschide cel mult doua puncte secundare de lucru daca solicitantul asigura…

- O ingrijitoare romanca a furat o avere din contul unei batrane de care avea grija de zece ani in Spania. Femeia a denunțat-o la poliție. Citește și: Cautat! A plecat de la un azil din Pitești O vaduva englezoaica in varsta de 92 de ani și-a reclamat ingrijitoare de cetațenie romana ca i-a furat din…