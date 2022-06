Stiri pe aceeasi tema

- Caz grav la Suceava, unde o femeie in varsta de aproximativ 70 de ani a ajuns de urgența la spital dupa ce a mancat legume. Femeia este suspectata de botulism. Este al doilea astfel de caz raportat in anul curent, primul pacient imbolnavindu-se in luna martie, dupa ce a mancat zacusca. Femeie din Suceava,…

- O aeronava C 27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat marti, 21 iunie, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar a doi pacienti aflati in stare grava, pe ruta Otopeni ndash; Cluj Hanovra Germania si retur.Potrivit…

- Sorina, fosta partenera de scena a lui Nicolae Guța, este in stare grava la spital, iar Tzanca Uraganu a fost cel care a postat pe rețelele de socializare faptul ca aceasta are nevoie de ajutor și ca se zbate intre viața și moarte. Fosta cantareața de manele a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stras…

- O femeie a fost transportata in coma la spital, luni seara, dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinte din municipiul Pitesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, incidentul s-a produs in cartierul Razboieni. "Femeia a fost preluata…

- O femeie și un copil au murit, luni seara, intr-un accident produs pe o șosea din județul Bihor. Alte doua victime, o femeie și un copil de 10 ani, au ajuns la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Caz revoltator la Galati. O fetita de 10 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce tatal ei i-a dat cu ciocanul in cap. Medicii au decis sa o transfere la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Barbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, barbatul lucreaza in combinatul siderurgic…

- O femeie in varsta de 43 de ani a fost atacata de o haita de aproximativ 20 de caini, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. In timp ce se afla pe podul "La Roșu", de pe Lacul Morii, femeia a fost atacata de o haita de aproximativ 20 de caini fara stapan.Potrivit primelor informații, femeia…

- O femeie din judetul Cluj a nascut, azi, in autospeciala SMURD care o transporta la spital. Fetita de doua kilograme si jumatate a fost transportata la spital impreuna cu mama, ambele fiind in stare buna. ”Echipajul SMURD de la Garda de Interventie Gilau a avut parte de o misiune memorabila in localitatea…