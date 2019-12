O femeie din Suceava a intrat în școală și a bătut un elev care îi agresase fiul O femeie in varsta de 38 de ani din Suceava a intrat intr-o școala și a batut un elev de 13 ani pentru ca i-a agresat fiul, transmite Realitatea de Suceava.Incidentul a avut loc chiar in sala de clasa, la Școala Gimnaziala Constantin Morariu din Patrauți, județul Suceava.La sfarșitul saptamanii trecute, femeia a mers la școala, a intrat in sala de cursuri și l-a lovit pe elevul cu care fiul ei avusese un conflict. Baiatul atacat, elev in clasa a VI-a, a avut nevoie de trei zile de ingrijiri medicale, potrivit Realitatea de Suceava.Agresoarea a fost reținuta marți, pentru 24 de ore. Aceasta este… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

