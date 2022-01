Stiri pe aceeasi tema

- O americanca a aflat ca a ciștigat 3 milioane de dolari la loterie dintr-un mesaj aflat in folderul Spam al contului ei de email. Laura Spears din comitatul Oakland, statul Michigan, poate depune marturie ca nu toate mesajele din folderul Spam sint mesaje nesolicitate (junk mail), dupa ce a descoperit…

- Laura Spears. din Oackland County, Michigan a gasit biletul caștigator, in valoare de 3 milioane de dolari, in timp ce cauta un e-mail lipsa, in folderul „spam”, scrie CNN . Femeia iși cumparase biletul, online, pentru extragerea din 31 decembrie 2021. Speara a reușit sa nimereasca cinci numere pentru…

- Țara nu ramane fara gaz. Moldovagaz anunța ca a achitat integral avansul pentru luna ianuarie. „Acest fapt a fost posibil grație sprijinului Guvernului Republicii Moldova, inclusiv alocarii a 469 milioane lei ca avans pentru compensațiile pentru gaze naturale pentru populație, amanarea plaților TVA…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a primit, in 2021, o remunerație de 1.447 de ori mai mare decat cea a unui angajat obisnuit al grupului informatic american, arata documentele remise catre autoritatile bursiere, informeaza Reuters. Datorita recompenselor sub forma de actiuni, Tim Cook a…

- In afara de Tesla, Elon Musk este CEO-ul societatii de explorare SpaceX, pe care a infiintat-o in 2002. Cu o zi inainte de postarea acestui tweet, cel mai bogat om din lume a vandut peste 934.000 de actuni Tesla, potrivit unor documente depuse la autoritatea de reglementare a bursei americane, SEC.…

- O instanta din comitatul Mobile din statul Alabama, SUA a decis, luni, ca o femeie ce fusese acuzata de furt dintr-un supermarket trebuie sa primeaca daune in valoare de 2,1 milioane de dolari. Femeia a dat in judecata compania Walmart pentru un incident din 2016, cand a fost arestata pentru furt din…

- O femeie din statul american Maryland sarbatorește dupa ce a caștigat la loterie pentru a treia oara in aproximativ trei ani, relateaza CNN . Femeia in varsta de 61 de ani din Comitatul Montgomery a cumparat recent doua bilete de razuit ce costa 5 dolari de la un magazin din orașelul Bethesda. Primul…

- “Philip Morris International (PMI) continua investitiile pentru transformarea fabricii din Otopeni intr-o unitate de productie a consumabilelor pentru IQOS, sistemul electronic de incalzire a tutunului dezvoltat de companie. Din 2017, cand a inceput procesul de transformare a fabricii din Otopeni, pana…