Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de la tribuna Parlamentului, co-președintele AUR, Claudiu Tirziu, l-a amenințat Alexandru Muraru, consilierul premierului pentru pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, spunandu-i ”O sa dai socoteala pentru mizeriile pe care le verși in capul AUR”.…

- Sambata, in jurul orei 11:30, la Politia din Campulung Moldovenesc s-a prezentat o femeie din acest municipiu pentru a sesiza faptul ca in cursul zilei de vineri sotul sau a agresat-o fizic, depunand plangere in acest sens. Conform declaratiei victimei, sotul sau a venit din oras in stare de ebrietate…

- Dupa ce a fost violata și batuta cu cruzime la inceputul anului, o batrana de 86 de ani din raionul Rezina trece in continuare prin clipe de groaza, pentru ca agresorul se afla inca in libertate. Poliția așa și nu l-a reținut pe tanar, care se plimba nestingherit prin sat.

- Un tanar a dat buzna peste o femeie intr-o camera de hotel si a violat-o in timp ce facea dus. Cosmarul a durat doua ore Incident grav intr-un hotel din Cluj-Napoca. O femeie care era cazata acolo ar fi fost violata in camera de hotel. Femeia care venise din Spania ar fi fost atacata de un necunoscut…

- În jur de 42 de oameni, printre care 25 de soldați, au murit din cauza incendiilor de vegetație care au izbucnit în zona de est a capitalei Algeriei, a precizat premierul Ayman Benabderrahmane citat de Guardian. Benabderrahmane a mai precizat ca guvernul va cere asistența internaționala…

- Apele Romane si Politia au dat amenzi de 190.000 de lei pentru exploatarea ilegala a unor agregate minerale, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Apelor Romane. In perioada 14 - 17 iulie, echipe de inspectori din cadrul Apele Romane Olt, Apele Romane Prut-Barlad si Apele Romane…