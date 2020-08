Stiri pe aceeasi tema

- Probabil nu va așteptați la asta, dar evoluția costumelor de baie a mers mana in mana cu dezvoltarea cailor ferate, din simplul raționament ca astfel, oamenii s-au putut deplasa cu mai multa ușurința spre zonele cu nisipuri fine și ape cristaline. Te-ai intrebat vreodata cum aratau costumele de baie…

- In imaginile video ce au fost surprinse de camera de supraveghere a familiei, se vede cum femeia facea plaja și citea, in curtea casei ei, langa o piscina, in Alpharetta, Georgia, potrivit a1.ro. La un moment dat, s-a auzit un zgomot puternic, iar unul dintre cei doi copii ai ei, care inotau…

- Violeta Stoica Ieri a fost o noua zi neagra pentru județul Prahova, nu neaparat din cauza numarului persoanelor diagnosticate, ci a pacienților decedați in 24 de ore. Potrivit unor surse sigure, unul dintre cazuri este cel al unei femei de 70 de ani, care a fost internata pe 9 mai in Spitalul Municipal…

- Mariam avea doar 13 ani cand a devenit mama pentru prima data. Ea a fost casatorita de familie la doar 12 ani, cu un barbat cu 28 de ani mai in varsta. Prima sarcina a femeii a fost gemelara, iar in urmatorii 23 de ani a mai adus pe lume alți 42 de copii. Citeste si Cainele lui Costin Marculescu…

- Cauza probabila producerii incendiului este lumanare.In aceasta dimineata, salvatorii Statiei de pompieri Babadag au fost solicitati sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu produs la o locuinta din localitatea Slava Rusa. Noua pompieri s au deplasat cu o autospeciala de stingere cu apa…

- Un copil a fost dat afara, plangand, dintr-un restaurant, pentru ca unuia intre ospatari nu i-a placut tricoul pe care il purta. Mama baiatului a inregistrat intreaga scena și a suprins un detaliu revoltator: inauntru, la o alta masa, un alt baiețel era imbracat aproape la fel: „Care este diferența…

- "In hotararea de guvern pe care am dat-o privitor la deschiderea plajelor, acolo, intr-adevar am specificat ca pe plajele amenajate, pe plajele amenajate, mentionez, accesul se face cu sezlonguri care trebuie sa fie la 2 metri (distanta unul de altul - n.r.). Aici o sa facem o revenire pentru…

- UPDATE – Romania a depașit pragul de 1.000 de morți din cauza COVID-19. In aceasta seara, Grupul de Comunicare Strategica a raportat inca 11 decese. Numarul total al celor rapuși de coronavirus ajunge la 1002. Deces 992 Barbat, 77 ani, județ Suceava. Data confirmare: 04.05.2020. Data deces: 11.05.2020. …