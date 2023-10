Stiri pe aceeasi tema

- Dispariție suspecta! Dumitru a ieșit la o plimbare, dar nu s-a mai intors acasa. Soția a adat alarma care a declanșat mobilizarea generala. Nici urma de Dumitru. Ce ipoteza tulburatoare are soția in cazul dispariției fara urma a partenerului ei.

- Salariul minim se majoreazi cu 10%, iar pentru angajații din construcții, agricultura și IT ramane neschimbata excepția de a fi introdusa plata CASS in salariu. Premierul a anunțat, in debutul ședinței de guvern de joi, ca toate calculele arata ca o astfel de impozitare, similara cu angajații din celelalte…

- O femeie din raionul Briceni, satul Pererita, este cautata de rude de citeva zile. Zinaida Blindu a plecat de acasa la data de 23 septembrie curent și nu s-a intors, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. „Se presupune ca a fost vazuta la Cupcini de o localnica, insa a refuzat sa ramina cu traiul…

- Agenții Poliției Naționale din Alicante au arestat o femeie in varsta de 81 de ani și pe fiul ei in varsta de 40 de ani, ambii de naționalitate algeriana, ca presupuși autori ai uciderii unui tanar compatriot de 18 ani, pe care l-au rapit și torturat timp de cincisprezece ore, scrie cotidianul spaniol…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna august pana la 5,9%, de la 6,1% in luna iulie, in timp ce in Romania a crescut de la 8,9%, pana la 9,3%, arata datele publicate, marti, de Eurostat.In luna august, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost Ungaria…

- Un nou proiect de lege se afla in procedura parlamentara, acesta urmand sa reglementeze aspecte legate de succesiune, categorie care privește și terenurile agricole. Daca noul proiect de lege va primi un vot pzitiv din partea Executivului, succesiunile vor putea fi facute la primarie, complet gratuit,…

- Viitorul depinde foarte mult de atenția și grija pe care le-o acordam tinerilor, aspecte pe care le-au luat in considerare și reprezentanții Asociației „Viitor pentru Femei”, atunci cand au gandit proiectul „Tineri independenți și pregatiți pentru viața – descoperirea tradițiilor vrancene” care, anul…

- O romanca a trecut pritr-o experiența ciudata. Voia sa aiba un nas mai mic, dar pe langa aceasta transfromare, tanara a avut parte de o schimbare radicala a nasului. Nu te ai gandi niciodata la așa ceva! Pe masa chirurgului estetician de urgența Ca fiecare femeie, tanara a simțit ca are nevoie de o…