- O femeie, in varsta de 49 de ani, a fost injunghiata mortal, sambata seara, in locuinta sa din orasul Pantelimon, de catre sotul ei, iar fiul acesteia de 14 a alertat politistii, informeaza Agerpres . Evenimentul tragic a avut loc sambata, in jurul orei 20:00. Politistii au fost sesizati, in jurul orei…

- Femeia a sunat, vineri, la 112 și le-a spus polițiștilor ca soțul sau o amenința, barbatul a fost auzit chiar in timpul apelului ca iși amenința soția cu un cuțit. La fața locului a ajuns și un negociator care l-a convins pe barbat sa deschida ușa. El a fost dus de polițiști la audieri, transmit reprezentanții…

- O femeie din satul Napadeni, raionul Ungheni a plecat sa-și prelucreze vița-de-vie și nu s-a mai intors acasa. Ulterior, peste cateva zile, cadavrul a fost gasit ingropat aproape de localitatea sa. Pe trupul victimei s-au depistat semne de moarte violenta, transmite Nordnews . Polițiștii din cadrul…

- Judecatoria Craiova a dispus, ieri, arestarea unui barbat de 29 de ani, acuzat de lovire sau alte violente. Potrivit oamenilor legii, suspectul a batut o femeie de 40 de ani, din Craiova. Incidentul a avut loc intr-un magazin de pe strada Matei Basarab, in urma unui conflict spontan, dupa cum au explicat…

- Paznicul mall-ului Afi din Ploiesti a fost amendat si risca sa fie cercetat penal dupa ce a cazut si s-a lovi la cap, in timp ce se era beat la locul de munca. Politia a aflat despre acest caz dupa ce o femeie a sunat la 112, crezand ca barbatului i s-a facut rau. xO femeie a sunat la 112, duminica,…

- Duminica, 14 august, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau au intocmit dosar penal unui barbat, de 30 de ani, din Zalau, care a incalcat ordinul de protecție emis de instanța. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau a fost sesizați, prin apel 112, de catre o femeie, din…