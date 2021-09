Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal pakistanez a dat, marți, un verdict de condamnare la moarte pentru o femeie care a scris pamflete considerate jignitoare la adresa profetului Mohamed. Sentința poate fi contestata. „S-a dovedit fara putinta de tagada ca Salma Tanveer a scris si a distribuit lucrarile care sunt insultatoare…

- Declarata moarta de un tribunal francez în 2017, Jeanne Pouchain și-a petrecut ultimii patru ani încercând sa scape dintr-o adevarata zona crepusculara legala și sa demonstreze autoritaților ca este de fapt foarte vie, relateaza Reuters. ”Numele meu era Jeanne. Este în…

- Condamnata pentru vrajitorie in timpul celebrului proces din Salem in secolul al XVII-lea, o americanca ar putea fi amnistiata gratie cercetarilor intreprinse de un grup de elevi de la o scoala gimnaziala din statul Massachusetts, informeaza AFP. Elizabeth Johnson Jr., care locuia in orasul…

- O femeie de 55 de ani din Iași bolnava de COVID a ajuns in stare grava la ATI. Medicii spun ca s-a tratat acasa cu antibiotice de teama ca o omoara spitalul cu oxigenul, noteaza mediafax. Potrivit medicilor de la Unitatea Primiri Urgențe de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi, femeia de…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Bulgaria pentru ca a trimis inapoi in Turcia, fara a-i examina cererea de azil, un jurnalist turc critic la adresa puterii de la Ankara.

- O femeie in varsta de 36 de ani a fost gasita moarta, miercuri, intr-o casa din municipiul Arad. Din primele informații, femeia este moarta de mai multa vreme. Politistii fac cercetari la aceasta ora. Femeia ar fi fost gasita intr-o poziție nefireasca, iar pe corp ar prezenta urme ale unei posibile…

- Inculpata a fost condamnata la pedeapsa de trei luni de inchisoare, pentru infractiunea de continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control competente. Instanta a amanat aplicarea pedepsei de trei luni de inchisoare in termenul de supraveghere de doi ani…

- Fiul femeii moarte dupa accidentul rutier in urma cu cateva saptamani a avut o reacție dura la adresa șoferului de pe Ambulanța privata. Dupa ce chiar cel din urma ar fi recunoscut ca ar fi baut inainte cu o zi de tragedie, baiatul persoanei decedate l-a numit pe conducatorul auto „criminal” și e de…