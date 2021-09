Un tribunal pakistanez a dat, marți, un verdict de condamnare la moarte pentru o femeie care a scris pamflete considerate jignitoare la adresa profetului Mohamed. Sentința poate fi contestata. „S-a dovedit fara putinta de tagada ca Salma Tanveer a scris si a distribuit lucrarile care sunt insultatoare cu privire la sfantul profet Mohamed”, indica verdictul […] The post O femeie din Pakistan a fost condamnata la moarte pentru niște pamflete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .