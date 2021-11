Stiri pe aceeasi tema

- In dupa-amiaza zilei de 04 noiembrie a.c., o femeie de 38 de ani, din județul Neamț, in timp ce se afla sub escorta polițiștilor din cadrul I.P.J.Neamț, in vederea introducerii in Arestul I.P.J.Bacau, a fugit. Persoana a fost adusa la I.P.J.Bacau pentru a fi introdusa in Centrul de Reținere și Arestare…

- Sambata, 16 octombrie, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Jibou au pus in executare un mandat emis pe numele unei femei, de 25 de ani, din comuna Someș Odorhei, condamnata la 4 ani, 1 luna și 10 zile inchisoare cu executare. Femeia a fost condamnata de Judecatoria Baia Mare pentru comiterea mai multor…

- Potrivit IPJ Dolj, barbatul o luase pe femeie la locuinta sa, pentru a se ocupa de ingrijirea acesteia, profitand de varsta inaintata si de faptul ca femeia figureaza in evidentele medicale cu afectiuni.„In cauza, a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de viol, cercetarile…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat și reținut, un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Mureș. In urma activitaților specifice desfașurate, la data de…

- Femeia a alertat polițiștii, dupa ce mai multe materiale de construcții au disparut de pe un șantier din Giroc, unde iși ridica un imobil. Aceasta s-a uitat pe inregistrarile camerelor de supraveghere, observand cum un muncitor incarca intr-o duba materialele.Ulterior, pagubita a mers la secția de poliție…

