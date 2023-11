Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 34 de ani a sfarșit tragic dupa ce s-a aruncat de la etajul 3 al spitalului din Medgidia.Femeia era internata in cadrul secției de Obstetrica Ginecologie dupa ce in urma cu trei zile adusese pe lume un copil. Se pare ca femeia era la prima naștere. Nimeni nu iși explica gestul…

- Femeia din Botoșani, in varsta de 23 de ani, care s-a aruncat cu copiii pe geam, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. Decizia a venit dupa ce medicii psihiatrii au hotarat ca femeia avea discernamant atunci cand a comis gestul șocant. In ultimele zile, femeia in varsta de 23 de ani a fost supusa…

- O femeie de 31 de ani s-ar fi aruncat, joi dimineața, de la etajul unui bloc din Alexandria, dupa ce și-ar fi petrecut noaptea in apartamentul unui barbat. Polițiștii din cadrul IPJ Teleorman fac cercetari.Potrivit IPJ Teleorman, politiștii din Alexandria au fost sesizați prin apel la 112 cu privire…