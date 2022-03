Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, sambata seara, ca decizia va ”interzice oligarhilor rusi sa-si foloseasca activele financiare pe pietele noastre”. ”Putin a pornit pe o cale care vizeaza distrugerea Ucrainei. Dar ceea ce face el, de fapt, este sa distruga viitorul…

- Aliații occidentali considera ca Kievul, capitala Ucrainei, este pe cale sa cada in cateva ore in mainile forțelor rusești. Joi seara, președintele SUA, Joe Biden, a anunțat sancțiuni suplimentare impotriva Rusiei, in timp ce țarile occidentale inca nu știuau cum sa reacționeze. Asta in timp ce luptele…

- Alte 1 615 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 456 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 10 sint asociate cu contact in afara țarii: 5-Romania, 2-Italia, 1-Marea Britanie, 1-Ucraina, 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate – 9…

- „Suntem ingrijorati ca Rusia incearca sa fabrice un pretext pentru un atac armat impotriva Ucrainei. Intentiile Rusiei inca nu sunt clare", a declarat seful NATO presei, dupa o reuniune de doua zile a ministrilor Apararii din Alianta la sediul de la Bruxelles.De asemenea, Stoltenberg a mai atras atentia…

- Ucraina ar putea renunta sa se alature NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a declarat pentru BBC ambasadorul ucrainean in Marea Britanie, Vadim Pristaiko, in ceea ce ar echivala cu o concesie majora fata de Moscova, ca raspuns la desfasurarea masiva de trupe rusesti la granitele sale, informeaza…

- Cetațenii britanici care aleg sa ramâna în Ucraina nu ar trebui sa se aștepte la o evacuare militara în cazul în care izbucnește un conflict cu Rusia, a declarat sâmbata ministrul junior al apararii, James Heappey, pentru Sky News."Cetațenii britanici ar trebui…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, impreuna cu președintele Klaus Iohannis, au ajuns la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu din județul Constanța. Vizita șefului NATO in Romania coincide și cu sosirea militarilor americani din cadrul misiunii Task Force Cougar detașați de Washington din Germania…

- Președintele rus Vladimir Putin și premierul britanic Boris Johnson au discutat în sfârșit la telefon despre Ucraina dupa un incident aerian în „zona de interes” a Marii Britanii, relateaza The Jerusalem Post.„Marea Britanie a interceptat și escortat 4 bombardiere…