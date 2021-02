Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Canada a ciștigat 60 de milioane de dolari dupa ce a folosit numerele pe care soțul ei le-a visat in urma cu 20 de ani, transmite nypost.com. Deng Pravatoudom, in vrsta de 57 de ani, a jucat aceste cifre in ultimele doua decenii și, in cele din urma, a dat lovitura, a anunțat luni Loteria…

- In momentul divortului de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, cel mai bogat om din lume, se spunea despre Mackenzie Scott ca a devenit cea mai bogata femeie din lume, dar aceasta titulatura nu a durat prea mult pentru ca Francoise Bettencourt Meyers si-a reluat locul bine-meritat. Francoise Bettencourt…

- Ryan Kaji, un copil de 9 ani din Texas, a devenit cel mai bine platit YouTuber din lume al acestui an, dupa ce a ciștigat aproape 30 de milioane de dolari doar in 2020. Este al treilea an consecutiv cind baiatul reușește aceasta performanța, informeaza The Guardian. Ryan Kaji a ciștigat anul acesta…

- Locuitorii unei comunitați din centrul Germaniei au moștenit in mod neașteptat proprietați și un portofoliu de acțiuni in valoare de 6,2 milioane de euro (7,5 milioane de dolari), dupa moartea unei vecine, relateaza CNN.

- Locuitorii unei comunitați din centrul Germaniei au moștenit in mod neașteptat proprietați și acțiuni in valoare de 6,2 milioane de euro (7,5 milioane de dolari), dupa moartea unei vecine, relateaza CNN.

- Locuitorii unei comunitați din centrul Germaniei au moștenit in mod neașteptat proprietați și un portofoliu de acțiuni in valoare de 6,2 milioane de euro (7,5 milioane de dolari), dupa moartea unei vecine, relateaza CNN, potrivit MEDIAFAX. Renate Wedel locuia in comuna Waldsolms, formata din…

- O femeie a ciștigat aproape 200.000 de dolari australieni la loterie, dar crezind ca este vorba despre o inșelaciune prin intermediul internetului, a șters cu buna știința toate e-mailurile prin care compania o anunța sa vina sa-și incaseze potul, transmite digi24.ro. Sa incasezi jackpot-ul! Greu de…