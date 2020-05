Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat, luni, trei decese noi din cauza coronavirusului, in prezent fiind 1.188 de cazuri. Victimele aveau intre 46 si 85 de ani si sufereau si de alte afectiuni grave. Deces 1186 Femeie, 75 ani, județ Iași. Data confirmare: 23.05.2020. Data deces: 24.05.2020. Comorbiditați: obezitate…

- Inca trei decedati de COVID-19 au fost inregistrati in aceasta dimineata, bilantul ajungand la 1.188, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Este vorba doua femei si un barbat cu varste cuprinse intre 46 si 85 de ani. Deces 1.186 – Femeie, 75 ani, judet Iasi. Data confirmare: 23.05.2020. Data deces:…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca bilantul deceselor a ajuns aseara in Romania la 372 de persoane. Deces 363 Barbat, de 61 de ani, din județul Maramureș. Prezentat pe data de 31.03.2020 la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, trimis in aceeași zi pentru consult la Spitalul de Boli infecțioase…

- Un barbat in varsta de 28 de ani din judetul Alba a fost arestat preventiv dupa ce a violat o femeie in varsta de 91 de ani, iar apoi a incercat sa o omoare, strangand-o de gat, aceasta fiind gasita a doua zi, inconstienta, de fratele ei.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Vedeți, viețile noastre sunt altfel. Cetațenii nu sunt prea mulțumiți de cum gestioneaza autoritațile criza asta cauzata coronavirus. Un studiu realizat de MKOR arata ca din 7 stele/puncte posibile, românii au dat 3,84 la capacitatea de gestionare a crizei.Cei mai tineri se dovedesc cei…

- In urma informației aparute astazi in presa locala, prin intermediul e-maramures.ro, cora Romania face urmatoarele precizari:  Angajatul cora s-a prezentat la serviciu in cursul dimineții, inainte de deschiderea magazinului, insa acesta nu a intrat in incita magazinului, ci in spațiul administrativ…

- Cinci noi cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost confirmate vineri dimineața in Romania. Bilanțul a ajuns la 64. Toate cele 5 noi cazuri sunt din București și sunt persoane care intrasera in contact cu alți pacienți din țara noastra diagnosticați cu virusul. In Bucureși, bilanțul a urcat la…

- Al 15-lea caz de coronavirus a fost confirmat duminica dupa-amiaza in Romania. Pacienta este o femeie in varsta de 70 de ani, din Mureș, au anunțat autoritațile. Femeia a fost adusa, noaptea trecuta, la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. La Cluj, in acest moment sunt internate doua persoane…