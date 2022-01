Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit politistilor, un barbat de 25 de ani, din Budeasa, care conducea un autoturism pe DJ 703K, din direcția Maracineni catre Budeasa, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a lovit un pieton și s-a rasturnat.In urma impactului, șoferul a ramas incarcerat, iar pietonul, o femeie de 71…

- Sapte persoane au murit si altele patru au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in Ungaria. Mașina, care transporta migranți inghesuiți, s-a izbit de un imobil, precizeaza autoritațile din țara vecina. Zece persoane, impreuna cu șoferul, erau inghesuite in SUV-ul pe care oamenii legii au vrut…

- O femeie de 36 de ani din Vrancioaia, insarcinata in luna a 7-a, a fost adusa luni noapte la Spitalul Județean din Focșani, in jurul orei 23.30.Gravida fusese injunghiata in burta și a ajuns la spital in stare foarte grava, spun medicii, respectiv in șoc hemoragic.In ciuda eforturilor depuse de medici,…

- Un doljean in varsta de 40 de ani, beat, a accidentat cu camionul o femeie in Craiova si a fugit. Polițiștii au constatat ca un camion a accidentat o femeie de 55 de ani, din comuna Dragotești, care se afla pe o alee de acces in curtea unei societați comerciale, dupa care și-a continuat deplasarea,…

- O femeie de 55 de ani a ajuns, in aceasta dupa-amiaza, la spital dupa ce un sofer baut a accidentat-o cu mașina pe o alee de pe Bulevardul Decebal. Barbatul a fugit de la locul faptei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, in aceasta dupa-amiaza, polițiști din cadrul Biroului…

- O femeie din judetul Arad a murit dupa ce a fost accidentata de o masina pe trecerea de pietoni.Șoferul de 24 de ani este cercetat acum penal pentru ucidere din culpa.Accidentul a avut loc in localitatea Andrei Saguna, duminica seara, in timp ce femeia traversa DN 79 pe o trecere de pietoni."In urma…

- O femeie a murit in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament din Galați. Zeci de persoane au fost evacuate din blocul turn situat pe principala strada a orașului. Incendiul a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi intr-un apartament situat la etajul 9. O femeie de 70 de ani…

- Reținut pentru ucidere din culpa și parasirea locului accidentului In cursul nopții trecute, in jurul orei 23:30, polițiștii Biroului Rutier Focșani au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe un drum comunal din comuna Popești. La locul producerii accidentului rutier, polițiștii…