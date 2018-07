Stiri pe aceeasi tema

- GEST EXTREM… In urma cu aproximativ o ora, o femeie de 46 de ani, din satul Berezeni, a fost transportata la Spitalul municipal din Husi in stare grava, cu arsuri pe aproximativ 90% din suprafata corpului. Din primele informatii date de catre apropiati, femeia s-ar fi autoincendiat, pe fondul unor probleme…

- Fetița in varsta de cinci ani, diagnosticata cu intoxicație acuta cu paracetamol și a fost preluata de echipajul SMURD pentru ulterioare ingrijiri medicale la un spital din București, a decedat.

- El a fost dus spre Iasi cu o masina personala, fiind preluat pe drum de un echipaj medical care l-a transportat la Spitalul "Sf. Spiridon". Barbatul a suferit un traumatism cranio-cerebral si mai multe fracturi si contuzii in zona bratelor si a coloanei. Victima este stabila hemodinamic.

- Un eveniment rutier provocat de un sofer de TIR a avut loc in judetul Arad, in apropierea comunei Plescuta. O femeie a fost grav ranita si a fost transportata cu elicopterul SMURD la Timisoara. „Din primele cercetari la fata locului s-a stabilit faptul ca un tanar de 27 de ani din judetul Bihor a condus…

- Cinci copii din judetul Vaslui, cu varste cuprinse intre 5 si 16 ani, au ajuns, luni seara, la Spitalul Barlad, dupa ce au mancat ciuperci otravitoare, pe care le-au adunat din padure, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Incendiu puternic in județul Dambovița. O femeie a murit, dupa ce casa i-a fost cuprinsa de flacari, iar un barbat de 61 de ani are arsuri pe 80% din suprafata corpului ”In urma executarii recunoasterii la fata locului, au fost gasite doua victime: o femeie (83 ani) decedata si un barbat (61 ani) cu…

- Un copil in varsta de 10 ani este in stare grava dupa ce a urcat pe vagonul unui tren si s a electrocutat, in Gara Muncel, comuna Stolniceni Prajescu, fiind transportat cu elicopterul la Spitalul 39; 39;Grigore Alexandrescu 39; 39; din Bucuresti, a anuntat, joi, coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu…

