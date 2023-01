Stiri pe aceeasi tema

Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism s-a rasturnat in sant. Evenimentul rutier a avut loc la iesire din localitatea Cuza Voda spre Mihail Kogalniceanu.

Unul dintre cei mai cunoscuți surferi din lume a sfarșit inecat. Brazilianul Marcio Freire era cunoscut drept unul dintre cei mai buni surferi din lume. El s-a inecat joi in timp ce exersa pe valurile uriașe din Portugalia.

O femeie, care a pretins recompensa pentru inapoierea a doi caini din rasa bulldog francez ce-i apartin lui Lady Gaga si care au fost furati, a fost condamnata pentru posesie de bunuri furate la 2 ani de inchisoare cu suspendare, transmite vineri DPA, potrivit Agerpres.

Cei doi suspecti au fost prinsi in urma unei actiuni de amploare desfasurate pe raza municipiului Hunedoara, prilej cu care au fost efectuate cinci perchezitii domiciliare.

Compania OMV Petrom a fost gasita vinovata pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa in urma incidentului care s-a petrecut in 2016 in comuna Cobia si care a avut ca urmare decesul unui copil, informeaza compania printr-un comunicat remis marti Bursei de la Bucuresti.

O femeie a murit si circa 10 persoane erau date disparute sambata, in urma unei alunecari de teren provocate de ploi puternice pe insula italiana Ischia, transmit Reuters, dpa si AFP.

O femeie de 29 de ani din Texas a fost condamnata la moarte pentru ca a ucis o femeie insarcinata pentru a-i fura fatul din pantece in octombrie 2020, informeaza AFP, citat de Agerpres. Verdictul de condamnare a lui Taylor Parker a fost pronuntat miercuri in Texas, dupa cateva saptamani de proces

Sapte persoane au murit intr-un incendiu izbucnit intr-o cafenea din orasul Kostroma, din Rusia, potrivit TASS, care citeaza Serviciul de presa al Parchetului din regiunea Kostroma.