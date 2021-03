Stiri pe aceeasi tema

- Comportamentul violent al criminalului de la Onești nu era previzibil, spun polițiștii din Bacau, care fac cercetari dupa luarea de ostatici și cele doua crime produse de Gheorghe Moroșan, barbatul de 68 de ani. Citește și: Elena Udrea, condamnata la 8 ani de inchisoare cu executare Gheorghe…

- O femeie din Timișoara trece prin clipe extraordinar de grele care au facut-o pe aceasta sa ajunga la capatul puterilor. Deși ar fi trebuit sa fie ajuta de catre un avocat, cu lichidarea unor firme de-a acesteia, barbatul ar fi șantajat-o și a amenințat-o cu moartea!

- Politistii italieni au descoperit nu mai putin de 139 de masini inregistrate pe numele unui roman care, teoretic, nu obtinea niciun venit. Mașinile pe numele sau ar fi in circulație in toata Italia, iar poliția a solicitat scoaterea lor din registrul public. Politia locala din Martesana (la nord-est…

- Presedintele Federatiei Patronale din Industria Usoara, Mihai Pasculescu, a declarat, ieri, ca firmele romanesti din industria textila, certificate sa produca masti de protectie, nu au primit nicio comanda de la statul roman pentru aceste produse, astfel ca le exporta in tari precum Germania sau Franta,…

- Un incendiu a izbucnit sâmbata dimineata la un apartament dintr-un bloc de pe strada Vlad Tepes din municipiul Baia Mare, iar o femeie de 88 de ani a decedat si alte 46 au fost evacuate de catre pompieri, informeaza reprezentantii ISU Maramures. …

- Carabinierii din Mantua, Italia au identificat un roman in varsta de 52 de ani care nu respecta ordinul de parasire a teritoriului național in urma decretului emis de Prefectura din Milano la 27 septembrie. Barbatul a fost surprins in oraș, fara acte de identitate, in timpul controalelor extraordinare…