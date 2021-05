O tanara din Italia a primit din greseala, duminica, sase doze de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech si a fost plasata sub observatie, intr-un spital din Toscana, relateaza AFP. O asistenta a gresit si, in loc sa-i injecteze tinerei rezidente, in varsta de 23 de ani, o doza de vaccin, i-a injectat intregul flacon, echivalentul […] The post O femeie din Italia a primit din greșeala 6 doze de vaccin. Asistenta i-a injectat tot flaconul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .