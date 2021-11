Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 74 de ani din Israel, careia i-a fost frica sa nu se infecteze cu COVID-19 in urna atingerii banilor, a pus mai multe bancnote intr-un vas cu inalbitor pe care l-a introdus in cuptorul cu microunde.

