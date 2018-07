Stiri pe aceeasi tema

- Apelul de urgenta din satul Magurele, comuna Topolog, a fost primit marti seara, iar pentru gasirea celor patru persoane, bunici si nepoti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta a mobilizat o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un SMURD, un autocamion de interventie, o barca…

- La ultimul termen din dosarul Gala Bute, procurorul de caz a cerut instantei pedepse majorate si condamnare cu executare pentru cei care au primit pedepse cu suspendare pe fond. Avocatul fostului ministru a solicitat eliminarea probelor obtinute cu ajutorul SRI, mentionand ca acestea sunt…

- O femeie din Marea Britanie a fost condamnata la inchisoare pentru ca și-a obligat fiica sa se casatoreasca cu un barbat mai in varsta. Acesta este primul caz de acest tip cu care s-a confruntat o instanța britanica, scrie libertatea.ro.

- O femeie care a refuzat sa-si dea la o parte valul integral niqab in timpul unui control de politie, luna trecuta, in orasul Toulouse (sud-vestul Frantei), a fost condamnata joi de justitie la sase luni de inchisoare, dintre care trei cu suspendare, scrie digi24.ro.

- Instanta a gasit-o vinovata si a condamnat-o pe femeie la 6 luni de inchisoare cu suspendare dar si la plata daunelor morale catre Arhiepiscopie. Totul s-a intamplat dupa ce Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei a facut o plangere penala pe numele focsanencei ca urmare a unei serii de acuzatii la adresa…

- Procurorii DNA au cerut miercuri, la Instanta suprema, sporirea pedepselor primite de inculpatii judecati in dosarul "Gala Bute", in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu, informeaza Agerpres.Pe 29 martie 2017,…

- O femeie in varsta de 53 de ani din Aiud a fost condamnata la inchisoare cu executare pentru tentativa de omor. Infractiunea a avut loc dupa o disputa cu un barbat, precedata de consumul de alcool.